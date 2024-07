Le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips a signé un accord pour réserver la capacité du terminal GNL de Zeebrugge en Belgique pendant 18 ans, a-t-il déclaré dans un message sur les médias sociaux mardi, dans le but d'élargir son portefeuille mondial.

Selon les termes de l'accord, la société pourra importer et regazéifier 0,75 million de tonnes de GNL par an pour livraison en Belgique et dans toute l'Europe à partir d'avril 2027.

La société a également signé un accord de vente et d'achat de GNL à long terme pour approvisionner le marché asiatique à partir de 2027.

"Ces accords offrent un accès supplémentaire aux marchés européen et asiatique du gaz naturel", a écrit Dennis Nuss, porte-parole de la société, dans une réponse envoyée par courriel mercredi. (Reportage de Mrinalika Roy à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)