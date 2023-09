ConocoPhillips a signé un accord de débit de gaz naturel d'une durée de 15 ans, qui devrait débuter en septembre 2031, afin de garantir une capacité de regazéification supplémentaire en Europe au terminal Gate LNG aux Pays-Bas, a déclaré la société jeudi.

Gate Terminal B.V., une plate-forme de gaz naturel dans le port de Rotterdam, est une coentreprise de Vopak et Gasunie et fournit du gaz naturel aux Pays-Bas et au nord-ouest de l'Europe.

L'accord de ConocoPhillips porte sur 1,5 million de tonnes de gaz naturel par an.

"L'élargissement de notre empreinte GNL grâce à des accords de ce type renforce notre portefeuille équilibré, diversifié et attrayant à mesure que nous progressons dans notre stratégie mondiale en matière de GNL", a déclaré Bill Bullock, directeur financier de ConocoPhillips. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)