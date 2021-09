ConocoPhillips : va racheter à Shell ses actifs dans le bassin permien pour 9,5 milliards

Shell a conclu un accord pour la vente de l'intégralité de ses activités dans le bassin permien à ConocoPhillips, l'un des principaux exploitants de schiste dans le bassin, pour 9,5 milliards de dollars en espèces. Les actifs comprennent environ 225 000 acres nets (environ 91 000 hectares) et des propriétés productrices situées entièrement au Texas, ainsi que plus de 600 miles (372 km) de pipelines et d'infrastructures exploités pour le brut, le gaz et l'eau. La production estimée pour 2022 de ces actifs devrait être d'environ 200 Mbep/j, dont la moitié environ est exploitée.



Le groupe pétrolier a également annoncé une augmentation du dividende ordinaire trimestriel de 43 cents par action à 46 cents par action, soit une augmentation d'environ 7 % et un rendement de dividende actuel de 3 %. Le dividende est payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 octobre 2021.