La raffinerie de pétrole la plus petite et la moins rentable de Citgo Petroleum a été propulsée sous les feux de la rampe en tant que candidate potentielle avant la vente aux enchères de la semaine prochaine pour le paiement de plus de 20 milliards de dollars de créances liées au Venezuela, ont déclaré deux personnes proches du processus.

Des producteurs d'énergie, des raffineurs, des fonds d'investissement et des banquiers ont manifesté un intérêt croissant pour le complexe de Corpus Christ, au Texas, appartenant à la société vénézuélienne, dans le cadre d'un processus de commercialisation organisé par un tribunal américain du Delaware.

Mardi est la date limite pour les offres dans le deuxième et dernier tour, la dernière étape d'un processus de plusieurs années organisé pour payer les créanciers pour les expropriations passées et les défauts de paiement de la dette au Venezuela, qui devrait aboutir à un changement de propriété de la septième plus grande raffinerie américaine.

"Au moins deux consortiums ont manifesté leur intérêt pour soumettre des offres dans le seul but de conserver Corpus Christi", a déclaré l'une des sources. "C'est un atout majeur aux yeux des soumissionnaires.

L'investisseur activiste Elliott Investment Management réfléchit à une offre, et les investisseurs représentés par Centerview Partners ont cherché à attirer ConocoPhillips, le plus grand créancier de la vente aux enchères ordonnée par le tribunal, à se joindre à leurs efforts, a rapporté Reuters en avril.

Située dans le plus grand centre d'exportation de pétrole et de carburant des États-Unis, la raffinerie de Citgo à Corpus Christi, d'une capacité de 167 000 barils par jour (bpj), est devenue un actif très prisé, selon ces personnes. Sa proximité avec les gisements de schiste et les oléoducs américains, ainsi que les installations de stockage et les sept quais du site de 890 acres (360 hectares) en ont fait un atout de choix pour les soumissionnaires.

LE GAGNANT RAFLE TOUT

Les raffineries de Citgo en Louisiane, dans l'Illinois et au Texas peuvent traiter ensemble 807 000 bpj de pétrole. Au cours des deux dernières années, le circuit a généré un bénéfice net combiné de 4,8 milliards de dollars.

En 2019, Citgo a rompu ses liens avec sa société mère, la compagnie pétrolière nationale PDVSA, basée à Caracas, et opère depuis lors sous une licence américaine qui la protège de ses créanciers. Les envoyés de l'opposition vénézuélienne font pression sur le gouvernement américain pour qu'il suspende la vente aux enchères jusqu'à l'élection présidentielle de juillet.

Lors des deux tours d'enchères, le juge américain Leonard Stark a limité les offres à toutes les actions de PDV Holding, la société mère de Citgo. Cela signifie que si le vainqueur de la vente aux enchères n'est intéressé que par une partie de l'entreprise, il doit acquérir tous les actifs et se défaire ensuite des propriétés non désirées.

Citgo, dont le siège est à Houston et qui a ouvert ces derniers mois une salle de données pour fournir des informations aux soumissionnaires potentiels, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

PREMIUM SPOT

Située sur la côte du Golfe, Corpus Christi est devenue la plus grande plate-forme d'exportation de brut des États-Unis, avec 2,2 millions de bpj transportés au cours du premier trimestre de cette année. C'est également une plaque tournante pour le transport des carburants, qui a atteint quelque 932 000 bpj l'année dernière, selon les données du port de Corpus Christi.

"Le développement rapide et à grande échelle de l'infrastructure, sous la forme d'une meilleure capacité d'accueil, d'une capacité d'acheminement depuis le Permien et d'une capacité de stockage, a catapulté Corpus Christi dans une position de choix pour l'accès aux eaux de marée pour les barils américains", a déclaré le cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie dans un rapport publié l'année dernière.

S'assurer l'accès aux ports et aux oléoducs de Corpus Christi pour traiter les importations de pétrole et les exportations de carburant, comme l'a fait Citgo, est considéré comme un élément clé pour les entreprises énergétiques en quête d'expansion.

La raffinerie de Citgo à Corpus Christi, qui traite principalement des bruts lourds, est divisée en deux usines, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, reliées par des oléoducs. L'usine est est reliée à l'usine est de la raffinerie de Flint Hills Resources à Corpus Christi, d'une capacité de 343 000 bpj.

Flint Hills, propriété de Koch Industries, aurait envisagé de faire une offre ou de rejoindre un consortium. L'ajout de l'unité de distillation du brut de Citgo pourrait permettre à Koch de disposer d'une installation d'une capacité de 510 000 bpj, ce qui en ferait la septième plus grande raffinerie des États-Unis.

Koch est l'un des créanciers qui détiennent les actions de la société mère Citgo dans le cadre de l'affaire du Delaware. La procédure d'appel d'offres lui permet d'utiliser sa créance de 456,5 millions de dollars sur le Venezuela comme offre de crédit dans la vente aux enchères.

Koch n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les autres raffineries de Citgo se trouvent à Lemont, dans l'Illinois, qui est généralement la deuxième usine la plus rentable en raison de son accès à des bruts canadiens moins coûteux, et à Lake Charles, en Louisiane, la plus grande et la plus rentable des trois.

Au premier trimestre, Corpus Christi a contribué à hauteur de 128 millions de dollars au bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation de Citgo, contre 383 millions de dollars pour Lake Charles et 227 millions de dollars pour Lemont, a indiqué la société.

L'année dernière, Corpus Christi a fonctionné à 84 % de l'utilisation du pétrole brut, ce qui est inférieur à la moyenne de 93 % de la société. L'usine a été perturbée par plusieurs tempêtes depuis 2017.

Citgo pourrait ne pas utiliser le plein potentiel de Corpus pour les exportations de carburant, ce qui laisse de la place à un acheteur pour apporter des améliorations, a déclaré l'une des personnes. Au premier trimestre, Citgo a exporté un total de 149 000 bpj, en ligne avec les 147 000 bpj de 2023.

"Il sera difficile de trouver un groupe intéressé par un circuit (de raffinage) qui est partiellement connecté au Canada, et dans une autre partie intégré dans le Golfe américain", a déclaré une autre personne. "Les chances de maintenir l'ensemble sont minces. (Reportage de Marianna Parraga ; reportage complémentaire d'Erwin Seba ; édition de Marguerita Choy)