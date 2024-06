La commission budgétaire du Sénat américain a lancé jeudi une enquête auprès de 18 producteurs de pétrole nationaux sur d'éventuelles tentatives de coordination illégale avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) sur les prix du pétrole.

Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, président de la commission, a déclaré dans un communiqué qu'il cherchait à comprendre si les producteurs de pétrole opérant aux États-Unis s'étaient coordonnés avec l'OPEP et un groupe de production plus large appelé OPEP+, qui comprend la Russie, sur la production de pétrole, les prix du pétrole brut et "la relation entre la production et la fixation des prix des produits pétroliers".

Les producteurs sur lesquels la commission enquête sont Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips. Aucune de ces entreprises n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.