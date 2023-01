Conroy Gold déclare que les résultats d'analyse montrent une extension du gisement

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère basée à Dublin et axée sur l'Irlande et la Finlande - Déclare que les résultats d'analyse du gisement aurifère de Clontibret ont démontré une extension du gisement sur plus de 375 mètres vers le nord-est. Recoupement de la minéralisation aurifère dans le substratum rocheux dans les trois trous, à la fois dans le stockwork et dans les zones filoniennes. "La minéralisation aurifère de stockwork a été recoupée sur plus de 375 mètres au nord-est de la minéralisation aurifère de stockwork de ressource la plus proche précédemment recoupée", ajoute-t-il. On a trouvé 4,4 grammes d'or par tonne dans la zone filonienne recoupée.

Le président Richard Conroy déclare : "Je suis ravi de l'extension de la minéralisation aurifère dans le gisement de Clontibret démontrée par ces trois trous du programme de forage progressif. Les résultats étendent la minéralisation aurifère en stockwork sur 375 mètres au nord-est de la zone existante et, fait important, elle reste ouverte dans toutes les directions et en profondeur."

Cours actuel de l'action : 14,00 pence chacun

Variation sur 12 mois : baisse de 49%

