Conroy Gold trouve 123 grammes d'or par tonne en Irlande

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Irlande et la Finlande - Trouve jusqu'à 123,0 grammes d'or par tonne dans une zone de minéralisation aurifère nouvellement découverte dans le massif de Longford-Down, en Irlande. Dans d'autres échantillons, on trouve 76,7 grammes, 44,1 grammes, 35,2 grammes et 12,8 grammes d'or par tonne.

"Un programme de tranchées et de forage est prévu pour donner suite à la découverte et permettre à la société de mieux évaluer et comprendre la minéralisation dans la région", indique Conroy Gold.

Cours actuel de l'action : 20,00 pence, en hausse de 18% mercredi

Évolution sur 12 mois : baisse de 13 %.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

