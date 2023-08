Consensus Cloud Solutions, Inc. est un fournisseur de technologie de fax numérique en nuage. La société offre une interopérabilité avec des flux de travail rationalisés dans une plate-forme qui permet aux clients de rester connectés tout au long du continuum de soins de chaque patient. Ses solutions comprennent Consensus Unite, Consensus Signal, Consensus Clarity et Consensus Harmony. Consensus Unite fournit l'interopérabilité aux fournisseurs et aux payeurs à travers l'écosystème des soins de santé. Consensus Signal permet de notifier en temps réel les événements d'admission, de sortie et de transfert (ADT). La solution Consensus Clarity intègre le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle pour aider les organismes de santé à transformer les données non structurées des dossiers médicaux électroniques (DME) et le contenu clinique en données structurées et prêtes à être analysées. Consensus Harmony comprend une interface de programmation d'application (API) universelle pour les soins de santé, des API de télécopie en nuage, des API de signature électronique et une connectivité à plusieurs partenaires de DSE participants et à d'autres marchés en nuage du secteur.

Secteur Logiciels