CONSOL Energy Inc. est un producteur et un exportateur de charbon thermique bitumineux à haute teneur en Btu et de charbon métallurgique. La société possède et exploite des mines de type "longwall" dans le bassin des Appalaches du Nord. Sa principale exploitation est le complexe minier de Pennsylvanie, situé à environ 26 miles au sud-ouest de Pittsburgh, près de la ville de Washington. Le complexe minier de Pennsylvanie comprend la mine Bailey, la mine Enlow Fork, la mine Harvey, l'installation de traitement centralisé du charbon et l'installation de chargement des trains. La société exerce ses activités dans deux secteurs : le PAMC et le terminal maritime CONSOL. Le segment PAMC comprend la mine Bailey, la mine Enlow Fork, la mine Harvey et une usine de préparation centralisée. Les principales activités du segment PAMC comprennent l'extraction, la préparation et la commercialisation de charbon bitumineux, vendu principalement aux producteurs d'électricité, aux utilisateurs finaux industriels et aux utilisateurs finaux métallurgiques. Le segment CONSOL Marine Terminal fournit des services de terminal d'exportation de charbon dans le port de Baltimore.

