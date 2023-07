Consolidated Communications Holdings, Inc. est une société holding dont les filiales opérationnelles fournissent une gamme de solutions de communication aux consommateurs, aux entreprises et aux opérateurs. La société propose un réseau de fibres optiques qui s'étend sur environ 57 800 miles. Elle propose également des services résidentiels d'Internet à haut débit, de vidéo, de téléphonie et de sécurité à domicile, ainsi que des offres groupées multiservices pour les particuliers et les petites entreprises. Ses produits commerciaux comprennent des solutions de données et d'Internet, la voix, des services de centre de données, des services de sécurité, des services gérés et des services de technologie de l'information (TI), ainsi qu'une suite de services en nuage. Les services commerciaux et d'opérateur comprennent les services de données et de transport, les services vocaux et autres. Les activités grand public comprennent les services à large bande, les services vidéo, les services vocaux, les subventions, les services d'accès au réseau et d'autres produits et services. Les services à large bande comprennent les abonnements des clients résidentiels à ses produits de voix sur IP (VoIP) et de données.

Secteur Services intégrés de télécommunications