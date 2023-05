L'accord sur la dette entre Joe Biden et John McCarthy permettrait d'accélérer la construction du gazoduc de Mountain Valley

Le gazoduc Mountain Valley, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars, de la société énergétique américaine Equitrans Midstream Corp. pourrait recevoir l'approbation du gouvernement fédéral dans le cadre de l'accord sur la limite de la dette conclu à Washington.

L'approbation fédérale simplifiée du projet de 303 miles (488 km) a été incluse dans le texte de l'accord budgétaire conclu entre le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, qui pourrait mettre fin à la crise de la limite de la dette.

L'oléoduc est soutenu par le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, dont le vote est souvent nécessaire puisque les démocrates ne détiennent qu'une faible majorité au sein de cet organe.

L'approbation de l'oléoduc a été retardée par des décisions de justice défavorables et a été contestée par des groupes de défense de l'environnement. Le texte du projet de loi budgétaire de la Chambre des représentants accélère l'obtention des permis fédéraux pour l'oléoduc et limite le contrôle judiciaire.

Au début du mois de mai, Equitrans a déclaré qu'elle pourrait achever le gazoduc d'ici la fin de l'année 2023, mais qu'il subsistait "des risques et des incertitudes importants, notamment en ce qui concerne les litiges en cours et probables".

Lorsque la construction de Mountain Valley a commencé en février 2018, Equitrans a estimé que le projet de 2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) qui s'étend de la Virginie-Occidentale à la Virginie coûterait environ 3,5 milliards de dollars et entrerait en service à la fin de l'année 2018.

Le gazoduc, qui débloquerait les réserves de gaz des Appalaches, le plus grand bassin de gaz de schiste du pays, doit encore faire l'objet d'un examen et d'une autorisation, notamment en Virginie-Occidentale. Le projet pourrait encore être retardé ou bloqué par des procès intentés par des opposants.

Mountain Valley est détenue par des unités d'Equitrans, NextEra Energy Inc, Consolidated Edison Inc, AltaGas Ltd et RGC Resources Inc. (Reportage de Trevor Hunnicutt ; Rédaction de Christian Schmollinger).