La société de services publics Consolidated Edison a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice et de ses ventes au deuxième trimestre, le temps doux aux États-Unis ayant réduit la demande de gaz et d'électricité.

La société a enregistré un bénéfice de 226 millions de dollars, soit 65 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 255 millions de dollars, soit 72 cents par action, l'année dernière.

Consolidated Edison est une société holding qui fournit des services d'électricité et de gaz à environ 5,1 millions de clients par l'intermédiaire de ses unités, principalement dans la ville de New York, le comté de Westchester à New York, Manhattan, le Bronx, certaines parties du Queens et certaines parties de Westchester.

Les prix du gaz naturel aux États-Unis se sont élevés en moyenne à 2,417 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Btu) au cours du trimestre d'avril à juin, soit une baisse de près de 63 % par rapport au trimestre de l'année précédente, au cours duquel la demande de produits de base a explosé dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les températures relativement douces et l'augmentation des stocks ont également pesé sur les prix et la demande de gaz naturel.

Les revenus du segment gaz naturel de Consolidated Edison ont chuté de 11,2 % pour atteindre 571 millions de dollars, tandis que le segment électricité a chuté de 4,7 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices par action pour 2023, les situant entre 4,85 et 5 dollars, contre une estimation précédente de 4,75 à 4,95 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 13,8 % à 2,94 milliards de dollars, manquant l'estimation moyenne des analystes de 3,31 milliards de dollars, selon Refinitiv. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)