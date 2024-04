Consolidated Lithium Metals Inc. est une petite société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration, la production et le développement de propriétés minières. Les propriétés de la société se trouvent au Québec, Canada, principalement dans les pegmatites à spodumène du batholite de La Corne, autour de la mine de lithium de North American Lithium au Québec. Ses projets comprennent la propriété Vallée Lithium, la propriété Baillarge-Est et la propriété Preissac-Lacorne. La propriété Vallée Lithium est située dans la province de Québec, en Abitibi. La propriété Vallée Lithium consiste en un ensemble de 48 cellules désignées sur une carte qui couvre des lots arpentés intra-municipaux d'une superficie d'environ 1997 hectares. La propriété Baillarge-Est est constituée d'environ 35 claims et est située à 38 kilomètres au nord de la ville de Val d'Or. Le projet Preissac-La Corne consiste en un ensemble de 161 claims miniers qui couvrent des lots arpentés à l'intérieur de la municipalité.

Secteur Exploitations minières et métallurgie