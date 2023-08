Consolidated Water Co. Ltd. est une société basée aux îles Caïmans qui développe et exploite des usines d'approvisionnement et de traitement de l'eau de pointe ainsi que des systèmes de distribution d'eau. Son segment de vente au détail exploite le service des eaux pour les zones de Seven Mile Beach et de West Bay sur l'île de Grand Cayman. Son segment "bulk" fournit de l'eau potable aux services publics de Grand Cayman et des Bahamas dans le cadre de contrats à long terme. Son secteur des services conçoit, construit et vend des infrastructures hydrauliques et fournit des services de gestion et d'exploitation à des tiers. Le secteur de la fabrication fabrique et entretient une large gamme de produits personnalisés et spécialisés dans le domaine de l'eau, applicables à la production, à l'approvisionnement et au traitement de l'eau à des fins commerciales, municipales et industrielles. Il fabrique et entretient également une gamme de produits et fournit des services de conception, d'ingénierie, de gestion, d'exploitation et autres applicables à la production, à l'approvisionnement et au traitement de l'eau à l'échelle commerciale et municipale, ainsi qu'au traitement de l'eau industrielle et des eaux usées.

Secteur Services des eaux