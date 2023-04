Constellation Brands : consensus battu, le titre progresse

Le groupe américain de bières, vins et spiritueux Constellation Brands a dévoilé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et accru son dividende, ce qui faisait progresser son titre en cotations avant-Bourse.



Lors du quatrième trimestre de son exercice fiscal décalé, le propriétaire des marques de bières Modelo Especial, Corona Extra et Pacifico a dégagé un bénéfice net de 223,2 millions de dollars, ou 1,21 dollar par action, contre 405,6 millions, ou 2,11 dollars par action, un an plus tôt.



En données comparables, son bénéfice ressort à 1,98 dollar par action, un résultat supérieur aux 1,83 dollar par action anticipés par les analystes.



Ses ventes nettes ont reculé de 5% pour repasser sous la barre des deux milliards de dollars trimestriels, alors que les analystes tablaient sur 2,01 milliards.



Le groupe basé à Victor (New York) a augmenté le montant de son dividende trimestriel de 11% pour le porter à 89 cents l'action et dit viser pour son nouvel exercice un BPA compris entre 11,70 et 12 dollars, contre un profit par titre de 10,65 dollars sur l'exercice qui s'est clôturé fin février.



En transactions électroniques d'avant-Bourse, le titre gagnait 1,2% jeudi matin avant l'ouverture de Wall Street.



Constellation détient les vins Robert Mondavi, Clos du Bois ou Kim Crawford, ainsi que la vodka Svedka, la téquila Casa Noble Tequila et le whisky canadien Black Velvet.



