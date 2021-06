Constellation Brands : léger relèvement d'objectifs annuels

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Constellation Brands annonce relever légèrement sa fourchette cible annuelle de BPA en données comparables à entre 10 et 10,30 dollars, à comparer à 9,95-10,25 dollars en estimation précédente.



Au titre de son premier trimestre 2021-22, il dévoile un BPA en hausse de 1% à 2,33 dollars sur une base comparable (2,51 dollars hors Canopy), et un profit opérationnel en croissance de 5% à 723 millions de dollars.



Toujours sur une base comparable, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% à 2,03 milliards, avec des demandes robustes à la fois pour ses bières et pour ses vins et spiritueux.



