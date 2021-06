Constellation Brands : prise de parts dans Dos Hombres

Constellation Brands annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Dos Hombres, une marque de mezcal artisanale créée par Aaron Paul et Bryan Cranston, co-stars de la série Breaking Bad. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.



L'investissement a été réalisé par l'intermédiaire du groupe de capital de risque de Constellation, et Dos Hombres demeure une société indépendante et continuera de gérer, de commercialiser et de produire ses mezcals primés.



'La catégorie globale du mezcal américain a augmenté de 14% en 2020 selon IWSR, et le mezcal ultra-premium (plus de 30 dollars par bouteille) devrait être le segment le plus important et à la croissance la plus rapide de la catégorie', souligne le groupe.



