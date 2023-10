Constellation Brands : relèvement des objectifs de BPA

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Constellation Brands relève sa fourchette-cible de BPA en données comparables pour son exercice 2023-24, à entre 12 et 12,20 dollars, et non plus entre 11,70 et 12 dollars comme indiqué il y a trois mois.



Sur son deuxième trimestre comptable, le groupe de boissons alcoolisées a vu son BPA grimper de 17% à 3,70 dollars sur une base comparable (3,80 dollars hors Canopy EIE), et son profit opérationnel augmenter de 10% à 968 millions de dollars.



Toujours sur une base comparable, Constellation Brands a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 7% à 2,84 milliards, une croissance à deux chiffres pour ses bières ayant largement compensé une forte baisse pour ses vins et spiritueux.



