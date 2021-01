Constellation Brands : ventes en hausse les bénéfices suivent

Constellation Brands indique que son bénéfice a bondi au cours du dernier trimestre de son exercice et annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.



A l'occasion du 3e trimestre clos le 30 novembre, la société, basée à Victor, dans l'Etat de New York (USA), a réalisé un bénéfice d'exploitation de 835 millions de dollars, en hausse de 30% d'une année sur l'autre.



Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 35% à 818 millions de dollars.



Constellation, qui distribue la marque Corona aux États-Unis, a déclaré que les volumes de vente de bière avaient augmenté de 27%, portés par la forte demande des marques Modelo, Corona et Pacifico.



Son conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars - 1,9 milliard de dollars étant soumis à une autorisation préalable.



Dans sa déclaration, Constellation a déclaré que la vente d'une partie de son activité vins et spiritueux à Gallo avait amélioré son profil financier, permettant une nouvelle réduction de la dette, ce qui signifie que la société prévoit désormais de rendre 5 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions en exercice 2023.





