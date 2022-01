Constellation : accord avec Coca-Cola dans les premix

Constellation Brands a annoncé jeudi la signature d'un accord de marque avec Coca-Cola portant sur la production de cocktails alcoolisés préparés à l'avance.



Aux termes du contrat, qui ne concerne pour l'instant que le marché américain, Constellation sera autorisé à fabriquer et commercialiser des 'premix' élaborés à partir de l'eau minérale naturelle pétillante aromatisée Fresca, qui appartient au groupe Coca-Cola.



Le groupe américain de bières, vins et spiritueux précise que Fresca, une boisson sans sucre ni calories, est aujourd'hui la marque de 'soft drink' qui enregistre le plus fort taux de croissance au sein du portefeuille de Coca.



D'après les calculs de Constellation, le marché des 'premix' - des cocktails pré-mélangés très prisés par les jeunes - représente à l'heure actuelle un marché de quelque huit milliards de dollars appelé à croître à un rythme de 15% à 17% par an au cours des trois prochaines années.



