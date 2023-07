Issu de la scission de l'activité de production et de vente d'électricité du groupe Exelon Corporation en février 2022, Constellation Energy Corporation est spécialisé dans la production et la distribution d'énergie propre et sans carbone. La société propose des solutions d'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire à destination des institutions, des agrégations communautaires et des entreprises publiques. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.