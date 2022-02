Constellation Energy Corporation : Seaport Global Securities favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 11 478 M - 10 044 M Résultat net 2021 649 M - 568 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 22,9x Rendement 2021 - Capitalisation 17 308 M 17 308 M 15 146 M Capi. / CA 2021 1,51x VE / CA 2022 1,41x Nbr Employés 12 482 Flottant - Graphique CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 46,07 $ Objectif de cours Moyen 63,75 $ Ecart / Objectif Moyen 38,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Joseph Nigro Chief Financial Officer Emily Duncan Vice President-Investor Relations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CONSTELLATION ENERGY CORPORATION 0.00% 17 308 CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. -1.37% 80 076 EDP RENOVÁVEIS, S.A. -17.26% 19 890 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. -7.74% 17 211 ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. -13.39% 6 442 NORTHLAND POWER INC. -5.67% 6 408