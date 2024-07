Constellation Energy est en pourparlers avec le bureau du gouverneur de Pennsylvanie et les législateurs de l'État pour aider à financer un éventuel redémarrage d'une partie de sa centrale de Three Mile Island, le site d'une fusion nucléaire dans les années 1970, ont déclaré mardi trois sources familières avec les discussions. Les conversations, que deux sources ont qualifiées de "plus que préliminaires", indiquent que Constellation avance des plans pour relancer une partie du site de production nucléaire du sud de la Pennsylvanie, qui a fonctionné de 1974 à 2019. L'unité nucléaire que Constellation envisage de redémarrer est distincte de celle qui a fondu.

Aucune centrale nucléaire américaine n'a été rouverte après avoir été fermée. Un redémarrage devrait être coûteux, poser des problèmes logistiques et se heurter à l'opposition du public et des responsables politiques en raison de préoccupations liées à la sécurité et à l'environnement.

Néanmoins, alors que les États-Unis sont confrontés à une reprise soudaine de la demande d'électricité de la part d'industries telles que la technologie, la source d'électricité pratiquement exempte de carbone a bénéficié d'un nouveau soutien.

Les sources ont indiqué qu'une centrale nucléaire fermée du Michigan, qui a récemment reçu un prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars de l'administration du président américain Joe Biden pour redémarrer, pourrait servir de modèle au secteur privé et public pour la centrale de Three Mile Island.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère sensible des discussions.

"Bien que nous ayons déterminé qu'il serait techniquement possible de redémarrer l'unité, nous n'avons pris aucune décision à ce sujet, car il reste de nombreuses considérations économiques, commerciales, opérationnelles et réglementaires à prendre en compte", a déclaré Dave Snyder, porte-parole de Constellation, dans un courrier électronique. M. Snyder n'a pas commenté les détails des discussions sur la réouverture du site de Pennsylvanie. Les actions de Constellation, dont le siège se trouve à Baltimore, dans le Maryland, ont augmenté d'environ 80 % cette année, grâce à la perspective que l'entreprise profite de la demande vorace des grandes entreprises technologiques en électricité sans carbone pour alimenter l'expansion rapide de technologies telles que l'intelligence artificielle générative. Le mois dernier, Constellation a déclaré à Reuters qu'elle avait autorisé une étude technique sur Three Mile Island, sans que l'on sache si l'entreprise énergétique basée à Baltimore, dans le Maryland, irait de l'avant avec ses projets de réouverture du site.

Constellation a également déclaré qu'étant donné l'importance accordée à l'énergie nucléaire, l'acquisition d'autres sites n'était généralement pas envisagée et que l'entreprise chercherait plutôt à développer son parc existant. L'unité de Three Mile Island qui pourrait être redémarrée est différente de l'unité 2 du site, qui a subi une fusion partielle en 1979 lors de l'accident nucléaire commercial le plus célèbre de l'histoire des États-Unis.