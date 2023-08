Les droits sont entièrement fractionnables et entièrement cessibles au Canada et seront attestés par des relevés émis aux termes du Système d'inscription directe de Computershare (les « avis du SID relatifs aux droits »), accompagnés de formulaires de souscription de droits (les « formulaires de souscription de droits ») avec lesquels les porteurs peuvent exercer leurs droits. Les droits qui ne sont pas exercés avant l'heure d'expiration à la date d'expiration seront nuls et sans valeur.

Les débentures de série 1 seront émises en tant que tranche supplémentaire des débentures de série 1 d'un capital de 68 millions de dollars CA émises le 1er octobre 2014, des débentures de série 1 d'un capital de 28 millions de dollars CA émises le 19 novembre 2014 et des débentures de série 1 d'un capital de 186,2 millions de dollars CA émises le 30 septembre 2015, et constitueront, aux termes de l'acte de fiducie (au sens donné ci-après), une série unique avec celles-ci. Le cours des clôture des débentures de série 1 à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 22 août 2023 s'établissait à 138,00 $ CA par tranche de 100 $ CA de capital. À compter de la date d'émission du 6 octobre 2023, inclusivement, jusqu'au 31 mars 2024, exclusivement, les débentures de série 1 porteront intérêt au taux annuel de 13,3 %. À compter du 31 mars 2024, inclusivement, jusqu'à la date d'échéance (au sens donné ci-après), exclusivement, le taux d'intérêt applicable aux débentures de série 1 sera rajusté sur une base annuelle le 31 mars de chaque année, à un taux correspondant au rajustement en fonction du coût de la vie (au sens donné ci-après) (lequel montant peut être positif ou négatif) majoré de 6,5 %.

L'information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d'autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au secrétaire de Constellation Software Inc., 20 Adelaide Street East, bureau 1200, Toronto (Ontario) M5C 2T6,info@csisoftware.comou sur le site Internet de SEDAR+ à l'adresse suivante :www.sedarplus.ca.

Produit net revenant à Prix de souscription la Société1) Par débenture de série 1 133 $ CA 133 $ CA Total du placement2) 931 000 000 $ CA 931 000 000 $ CA

Avant déduction des frais du placement, qui sont estimés à environ 750 000 $ CA et qui seront versés par la Société. Dans l'hypothèse de l'exercice de tous les droits.

Un placement dans les débentures de série 1 comporte d'importants risques. Les investisseurs éventuels devraient examiner attentivement les risques décrits dans le présent prospectus simplifié ainsi que dans les documents intégrés par renvoi aux présentes avant de faire l'acquisition de débentures de série 1. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque».

Le présent prospectus vise le placement en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables des droits et des débentures de série 1 pouvant être émises lors de l'exercice des droits (collectivement, les « titres offerts ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Il couvre également l'offre et la vente des débentures de série 1 pouvant être émises à l'exercice des droits aux États-Unis (collectivement avec chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, les « territoires admissibles ») aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Cependant, malgré l'inscription en vertu de la Loi de 1933, les lois sur les valeurs mobilières ou sur la protection des épargnants de certains États pourraient interdire à la Société d'offrir des droits et/ou des débentures de série 1 dans ces États ou à certaines personnes dans ces États, ou limiter sa capacité de le faire. La Société n'offrira de tels titres que dans les États où elle est légalement autorisée à le faire et uniquement aux personnes à qui les droits peuvent être légalement offerts.

Les titres offerts n'ont pas été visés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de quelque territoire à l'extérieur des territoires admissibles (un « territoire non admissible ») et, sauf dans les circonstances décrites aux présentes, les droits ne peuvent être exercés par un porteur de droits ou pour le compte d'un porteur de droits qui réside dans un territoire non admissible (un « porteur non admissible »). Le présent prospectus ne constitue pas, ni ne saurait en aucun cas être interprété comme constituant, une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres offerts dans un territoire non admissible. Aucun avis du SID relatif aux droits ne sera envoyé à un actionnaire dont l'adresse inscrite au registre se trouve dans un territoire non admissible. Les avis du SID relatifs aux droits de ces porteurs non admissibles seront plutôt détenus par l'agent de souscription qui détiendra ces droits en qualité de mandataire pour le compte de tous ces porteurs non admissibles. Voir « Description des droits - Porteurs non admissibles».

Le présent placement est réalisé par un émetteur canadien qui est autorisé, dans le cadre du régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada, à préparer le présent prospectus conformément aux obligations d'information du Canada. Les souscripteurs éventuels de titres devraient savoir que ces obligations diffèrent des obligations américaines. Les états financiers qui figurent dans le présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi ont été dressés en conformité avec les Normes internationales d'information financière et sont assujettis aux normes d'audit et d'indépendance des auditeurs du Canada, ce qui, par conséquent, ne les rend pas nécessairement comparables aux états financiers de sociétés américaines.

Les investisseurs éventuels doivent être conscients que l'acquisition ou la disposition des titres décrits dans le présent prospectus peut avoir des incidences fiscales au Canada, aux États-Unis, et dans le territoire de résidence de l'investisseur. De telles incidences pour les investisseurs qui résident aux États-Unis ou qui sont des citoyens des États-Unis peuvent ne pas être pleinement décrites aux présentes. Les investisseurs éventuels devraient examiner les rubriques intitulées « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes» et « Certaines incidences fiscales fédérales américaines» et devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité.

L'exercice par les investisseurs des dispositions des lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines concernant la responsabilité civile peut être compromis par le fait que la Société est constituée sous le régime des lois de l'Ontario, qu'une partie ou la totalité de ses dirigeants et administrateurs peuvent être résidents d'un autre pays que les États-Unis, qu'une partie ou la totalité des experts désignés dans la déclaration d'inscription peuvent être des résidents du Canada, et que la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la Société et de ces personnes pourraient se trouver à l'extérieur des États-Unis.

LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS (LA « SEC ») N'A PAS APPROUVÉ NI DÉSAPPROUVÉ LES TITRES OFFERTS AUX TERMES DU PRÉSENT PROSPECTUS NI NE S'EST PRONONCÉE SUR L'EXACTITUDE OU LE CARACTÈRE SUFFISANT DU PRÉSENT PROSPECTUS. QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION.