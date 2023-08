Constellation Software Inc. se consacre principalement au développement, à l'installation et à la personnalisation de logiciels ainsi qu'à la fourniture de services professionnels et d'assistance connexes pour des clients répartis dans le monde entier sur plus de 100 marchés différents. La société acquiert, gère et construit des entreprises de logiciels pour marchés verticaux (VMS) qui développent des solutions logicielles spécialisées et critiques pour répondre aux besoins spécifiques de leurs industries particulières. Elle vend des licences de logiciels sur site sur une base perpétuelle et à durée déterminée. La société exerce ses activités par le biais de six segments, à savoir Volaris, Harris, Topicus, Vela, Jonas et Perseus. Chacun de ses segments fonctionne comme des mini-Constellations, des conglomérats de petites entreprises de logiciels du marché vertical ayant des caractéristiques économiques similaires. Ses services comprennent les licences de logiciels, les services professionnels, la maintenance et les services matériels. Elle exerce ses activités dans trois principales zones géographiques, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni/Europe.

Secteur Logiciels