Constellation Software Inc. est un fournisseur de logiciels et de services destinés à un groupe sélectionné de marchés publics et privés. La société acquiert, gère et construit des entreprises de logiciels pour marchés verticaux (VMS), qui fournissent des solutions logicielles spécialisées et critiques répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Elle se consacre principalement au développement, à l'installation et à la personnalisation de logiciels, ainsi qu'à la fourniture de services professionnels et d'assistance à ses clients dans le monde entier. Elle vend des licences de logiciels sur site sur une base perpétuelle ou à durée déterminée. Elle compte six groupes d'exploitation qui desservent des clients sur plus de 100 marchés différents dans le monde entier. Ces six groupes d'exploitation sont Volaris, Harris, Topicus, Vela, Jonas et Perseus Group. Les produits de la société comprennent Empower LOS, Optimal Blue, NOVA LOS, Reverse Vision et Axacore. Elle opère dans trois zones géographiques principales : le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni/Europe.

Secteur Logiciels