Constellium : la demande restera forte en 2022

Après une 'excellente' fin d'année 2021, Constellium prévoit que la demande restera 'forte' en 2022 sur ses marchés de l'emballage et de l'industrie.



Sur la base de ses perspectives actuelles, le spécialiste des produits en aluminium dit anticiper un EBITDA ajusté de 600 à 620 millions d'euros cette année, pour un flux de trésorerie disponible supérieur à 150 millions d'euros.



Dans un communiqué publié à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, le groupe indique avoir dégagé un EBITDA 'record' de 581 millions d'euros en 2021, en dépit d'un contexte jugé 'très défavorable'.



Au-delà des incertitudes engendrées par la crise du Covid, Jean-Marc Germain, son directeur général, met en avant des pressions inflationnistes dans l'ensemble de l'entreprise, ainsi que la faiblesse de la demande dans le secteur de l'aérospatiale.



Il souligne aussi les pénuries de semi-conducteurs dans l'automobile et d'autres problèmes de chaîne d'approvisionnement.



Sur le quatrième trimestre de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires de Constellium a néanmoins bondi à 1,7 milliard euros, soit une hausse de 37% par rapport à la même période de l'année 2020.



Le résultat net s'établit à sept millions d'euros, contre un profit de 26 millions au quatrième trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'année 2021, Constellium annonce un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros, en progression de 26%, pour un bénéfice net de 262 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 17 millions d'euros en 2020.



Le titre Constellium cote sur le NYSE.



