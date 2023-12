Constronics Infra Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des activités liées à l'infrastructure et à la construction. La société est engagée dans le commerce de matériaux de construction tels que les métaux bleus, le sable, la pierre concassée et d'autres produits connexes. Elle est également engagée dans divers projets de construction et d'infrastructure et dans le commerce de matériaux de construction.

Secteur Matériaux de construction