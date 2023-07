06/07/2023

Trois villes italiennes, Cagliari, Naples et Palerme, ont accordé leur confiance à CAF pour réaliser des progrès substantiels dans leur transformation vers une mobilité urbaine durable. Le groupe CAF fournira des autobus électriques à Cagliari, en Sardaigne, des unités de métro à Naples et des tramways à Palerme, la capitale de la Sicile. Ces contrats confirment la forte proposition de valeur de CAF en tant que fournisseur d'une vaste gamme de solutions de transport urbain à émission nulle. Le montant total de ces trois contrats dépasse les 150 millions d'euros.

Solaris remporte une importante commande de 98 autobus électriques pour Cagliari

CMT Cagliari, l'opérateur de transport public de Sardaigne, s'est tourné vers Solaris pour la fourniture de 98 autobus électriques. La commande comprend 80 unités de 12 mètres et 18 autobus articulés de 18 mètres. Ce contrat fait partie d'un accord-cadre signé en 2023 avec Consip S.p.A., une société détenue par le ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF), en vertu duquel les sociétés de transport public peuvent commander des véhicules directement ou lancer un appel d'offres auprès de fournisseurs sélectionnés, parmi lesquels figure la société du groupe CAF.

Les véhicules destinés à CMT Cagliari, dont la livraison est prévue en 2024 et 2025, seront alimentés par des batteries Solaris High Energy. Pour leur part, les unités de 12 mètres seront dotées d'un stockage d'énergie présentant une capacité totale de plus de 350 kWh, tandis que les autobus articulés seront équipés de batteries offrant une capacité de plus de 400 kWh, conférant ainsi à la flotte une grande autonomie et une importante opérabilité tout au long du service.

Des autobus de Solaris sont en service à Cagliari depuis 2010, et l'entreprise est actuellement impliquée dans un autre contrat avec le même opérateur pour la livraison de 18 autobus électriques, qui rejoindront la flotte de la ville en juillet. Il convient de noter que l'Italie est l'un des principaux marchés de Solaris en ce qui a trait aux véhicules durables de transport public. Plus de 1 600 véhicules Solaris circulent actuellement sur les routes italiennes, dont près d'un tiers sont des bus à émission nulle, ce qui fait du pays l'un des marchés les plus importants de l'entreprise.

CAF augmentera le nombre d'unités de métro fournies à Naples

D'autre part, CAF a signé un accord avec Ente Autonomo Volturno, la société responsable du service de transport public régional ferroviaire et métropolitain à Naples, pour la fourniture de 6 unités de métro, ainsi que des pièces de rechange correspondantes et de la maintenance intégrale des véhicules pour une période de 3 ans. Il est prévu que ces trains desservent la ligne entre Piscinola/Scampia et Aversa et, à l'avenir, la ligne entre Piscinola et Miano, Secondigliano et Di Vittorio, avec une interconnexion avec la ligne 1 du réseau de métro de la ville napolitaine.

Cet accord fait partie du contrat-cadre signé entre CAF et Ente Autonomo Volturno à la mi-2020, qui prévoyait la fourniture de 10 unités de métro, dont les quatre premières avaient été commandées à cette date.

Ces trains sont composés de 6 voitures chacun, présentant les mêmes caractéristiques et équipements que les unités précédemment fournies par CAF pour la ligne 1 du métro de la ville. Conçus pour garantir des performances élevées en termes d'efficacité, de disponibilité et de sécurité, ils se distinguent par leur grande capacité et leur facilité d'accès, offrant de vastes espaces et des couloirs d'intercommunication ouverts afin d'assurer un plus grand confort des voyageurs et une meilleure répartition de ces derniers.

Tramways pour la ville italienne de Palerme

Enfin, le projet de construction des nouvelles lignes A, B et C du tramway de Palerme et la fourniture des unités qui desserviront ces tronçons ont été attribués au groupement temporaire d'entreprises formé par la société italienne Sis Scpa et CAF, qui disposera de 5 mois pour élaborer le projet exécutif avant le début des travaux. Dans le cadre de ce projet, CAF se verra confier la fabrication et la mise en service de 9 tramways qui fonctionneront sur les tronçons susmentionnés du réseau de tramway de la ville, avec la possibilité d'augmenter cette fourniture de 35 unités supplémentaires.

Le volume total du projet dépasse les 400 millions d'euros, qui seront partiellement financés par des fonds provenant du Patto per il Sud (Pacte pour le Sud) approuvé en 2016 par le gouvernement de Matteo Renzi.

Les tronçons nouvellement attribués ont été classés par la municipalité de Palerme par ordre de priorité, de sorte que les tronçons C et B seront les premiers construits, tandis que le tronçon A fera l'objet d'une analyse préalable afin de déterminer le meilleur itinéraire. Les nouveaux tronçons viendront compléter le réseau ferroviaire de la ville italienne, le tronçon C devenant une extension de la ligne 4 existante jusqu'à la gare Centrale, et le tronçon B, une extension de la ligne 1, entre la gare de Notarbartolo et la via Duca della Verdura.

