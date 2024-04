16/04/2024

Le projet européen FCH2Rail, qui met au point un train de démonstration bi-mode équipé de piles à hydrogène, a achevé avec succès ses essais au Portugal. Entre le 3 et le 6 avril, le train à hydrogène a parcouru la ligne du Minho, devenant ainsi le premier train à hydrogène à circuler au Portugal. Ces essais ont permis au projet FCH2Rail de franchir une nouvelle étape en obtenant l'autorisation de faire circuler le train à hydrogène de démonstration dans un deuxième pays européen.

Les essais au Portugal font partie de la campagne d'essais prolongée en mai 2023 sur le réseau ferroviaire espagnol. À cette date, après ces essais au Portugal, le train a déjà parcouru plus de 8 500 km en mode hydrogène. Ces essais visent à évaluer les performances et la fiabilité de l'ensemble du système à hydrogène et à batteries, ainsi que celles du système de gestion énergétique mis au point. Ces essais sur différentes lignes et différents itinéraires permettent de démontrer le potentiel de cette technologie comme alternative aux trains diesel, contribuant ainsi à un système de transport ferroviaire plus propre et plus durable.

La réussite de ce projet confirme et renforce l'engagement du consortium FCH2Rail concernant la conception de trains à hydrogène en tant que solution de mobilité respectueuse de l'environnement. Outre l'entreprise Infraestruturas de Portugal (IP), le consortium du projet comprend CAF, Adif, Renfe, le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, Toyota Motor Europe, le Centre national espagnol d'expérimentation des technologies à hydrogène et piles à combustible (CNH2) et Stemmann Technik. Le projet est financé par le Partenariat pour l'hydrogène propre (Clean Hydrogen Partnership) de l'Union européenne.

Lors de cette phase des essais menés au Portugal, le projet a été soutenu par d'autres entreprises telles que STELLANTIS, qui a cédé l'utilisation de ses installations à Porriño (Pontevedra) pour le ravitaillement du train, MEDWAY, qui a mis à disposition les conducteurs chargés de faire circuler les trains pendant le déroulement des essais, et IBERDROLA, qui a fourni l'hydrogène vert utilisé dans le cadre des essais effectués en conditions réelles.

