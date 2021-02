Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S A : LE GROUPE CAF FOURNIRA 50 AUTOBUS À HYDROGÈNE POUR L'AUTRICHE ET LES PAYS-BAS

10/02/2021

Solaris, filiale du groupe CAF, a signé un accord-cadre pour la fourniture exclusive de jusqu'à 182 autobus pour desservir les routes autrichiennes. Plus précisément, l'Österreichische Postbus AG a choisi Solaris comme fournisseur potentiel pour la livraison d'un total de jusqu'à 40 autobus à hydrogène et 142 véhicules diesel au cours de la période 2021 - 2023.

Österreichische Postbus AG, le plus grand et le plus important exploitant autrichien de services d'autobus régionaux, envisage une commande, d'une part, de jusqu'à 40 autobus Urbino 12 à hydrogène, l'un des véhicules les plus innovants de la gamme de Solaris, avec des niveaux de bruit extrêmement faibles, des vibrations réduites et, surtout, zéro émission. D'autre part, le reste des véhicules qui feront l'objet du contrat sera équipé de moteurs répondant aux normes strictes d'émissions Euro 6. Plus précisément, le contrat-cadre comprendra jusqu'à 45 autobus Urbino 18, jusqu'à 60 autobus Urbino 12 et jusqu'à 17 autobus Urbino 8,9 LE.

Solaris est présent en Autriche depuis 2003 et a depuis lors livré près de 400 autobus dans 40 villes autrichiennes, dont plus de 53 autobus desservant actuellement la capitale du pays, Vienne.

Dix autobus à hydrogène pour les Pays-Bas

D'autre part, Solaris et le transporteur néerlandais Arriva Netherlands ont signé un contrat pour la livraison de 10 autobus à hydrogène Solaris Urbino 12. Selon les termes du contrat, les véhicules seront livrés cette année à la province de Gelderland, l'exploitant ayant l'intention de les mettre en service en décembre.

La province de Gelderland, située dans la partie centre-est des Pays-Bas, est la plus grande province du pays et compte 2 millions d'habitants. À la fin de l'année dernière, les autorités de la province de Gelderland ont annoncé leur participation au programme européen JIVE2 (initiative commune pour les véhicules à hydrogène en Europe), qui se concentre sur la promotion des transports publics sans émission, et vise à augmenter le nombre d'autobus à hydrogène dans les transports publics grâce à des subventions. Les dix autobus à hydrogène qui seront fournis par Solaris remplaceront les véhicules diesel existants et devraient parcourir plus d'un million de kilomètres par an.

Les premiers autobus Solaris sont arrivés aux Pays-Bas en 2017. Depuis lors, Solaris a fourni un grand nombre de véhicules équipés de solutions de transport écologiques et de pointe pour les différentes régions du pays. Toutefois, en ce qui concerne les autobus à hydrogène, la Hollande n'est pas le seul pays où ce type de véhicule fabriqué par le groupe CAF gagne de plus en plus de clients. Depuis le lancement du modèle à hydrogène Urbino 12 en juin dernier, Solaris a également reçu des commandes en Allemagne, en Italie et en Suède.