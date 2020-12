Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S A : MITSUBISHI CORPORATION CHOISIT CAF COMME FOURNISSEUR DE TRAINS POUR LE PROJET AVEC MYANMA RAILWAYS

09/12/2020

CAF a été sélectionné par Mitsubishi Corporation pour la conception et la livraison de 246 unités diesel-électriques modernes (DEMU), en tant que sous-traitant dans le cadre du contrat attribué par le Ministère des transports et des communications de la République de l'Union du Myanmar à Mitsubishi Corporation. Le contrat couvre d'une part la livraison de onze trains de six voitures pour le projet d'amélioration de la ligne ferroviaire circulaire de Yangon, et d'autre part la livraison de trente trains supplémentaires, également composés de six voitures, pour le projet d'amélioration de la ligne ferroviaire Yangon-Mandalay II.

Le volume de l'opération avec CAF dépasse 500 millions d'euros et est financé par un prêt international en yen dans le cadre d'un accord signé entre les gouvernements du Japon et du Myanmar, dont la couverture ne comprend pas seulement la livraison de trains, mais également l'amélioration globale de l'infrastructure des deux lignes, y compris la modernisation des systèmes de signalisation, les travaux sur les voies et l'amélioration des gares.

La première ligne sur laquelle circuleront 11 des nouveaux trains, appelée ligne circulaire, traverse sur 46 km le centre de Yagon, la plus grande ville commerciale du Myanmar. Grâce à ce projet, le temps nécessaire pour faire circuler la ligne devrait être réduit de 60 minutes, actuellement de 170 minutes.

D'autre part, les 30 autres trains desserviront la ligne Yangon-Mandalay, qui relie la ville de Yangon à Naypyidaw sur 620 km, la capitale du pays, et à Mandalay, la deuxième ville la plus importante en termes de commerce, où la durée du voyage sera également considérablement réduite, passant dans ce cas d'environ 15 heures actuellement à environ 8 heures, une fois le projet achevé.

Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre des plans du gouvernement du Myanmar visant à améliorer le réseau d'infrastructures du pays dans le but d'améliorer la qualité de vie de sa population, de contribuer à la modernisation des transports internes et de stimuler le développement socio-économique du pays, tout en investissant dans des transports plus durables dotés des derniers progrès technologiques qui optimisent la sécurité et le confort des passagers.

Ces dernières années, le groupe CAF a consolidé une étroite collaboration stratégique avec Mitsubishi Corporation, en développant plusieurs projets très réussis, dont certains sont déjà en marche. Nous pouvons citer en particulier la livraison de matériel roulant pour la ligne 1 LRT de Manille aux Philippines, le métro d'Istanbul et la construction d'un système de transport à Canberra, en Australie.

Avec ce nouveau contrat, le groupe CAF, qui est présent sur les cinq continents, renforce sa présence sur le continent asiatique, où il a développé des projets tels que la livraison d'unités de métro pour Hong Kong (Chine), de tramways pour la ville de Kaohsiung à Taiwan, ainsi que d'unités de métro pour New Delhi en Inde, des pays qui s'alignent sur les formes les plus avancées dans le domaine des systèmes de transport.