Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) est une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication de matériel roulant. Les activités de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : Matériel roulant et Composants et pièces de rechange. La division Matériel roulant se concentre sur la conception, la production et la distribution de matériel roulant et d'équipements pour les systèmes ferroviaires, tels que les véhicules à grande vitesse, les locomotives, les trains pour le transport de moyenne distance, les trains de banlieue et les automotrices électriques, les trains de métro, les tramways, les systèmes de traction et de signalisation, ainsi que les solutions de stockage d'énergie. La division Composants et pièces détachées propose des éléments et des pièces détachées pour le matériel roulant, tels que des roues, des essieux et des réducteurs. En outre, la société propose des services d'assistance technique, de maintenance et d'après-vente, ainsi que le développement d'infrastructures ferroviaires, entre autres. Elle opère par le biais de nombreuses filiales en Espagne, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, entre autres.

Secteur Véhicules et machines lourdes