Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S A : Solaris, une société du groupe CAF, estime que les fonds européens représentent une occasion de reproduire en Espagne le succès de notre transport durable en Europe et d'atteindre les objectifs suivants

24/03/2021

· Seuls 6 % des bus en Espagne sont à émission nulle, ce qui est loin des chiffres européens : plus de 600 millions d'euros d'investissement seront nécessaires jusqu'en 2025 pour atteindre les objectifs.

· Les fonds européens représentent l'occasion de se conformer à la réglementation européenne, qui fixe un objectif de 65 % d'achats publics de bus propres d'ici 2030.

· Les bus sont essentiels pour réduire les émissions : 65 000 bus transportent 60 millions de passagers par mois, soit deux fois plus que les véhicules privés.

Solaris a présenté aux administrations sa proposition ACELERAR 2025 afin d'accélérer la décarbonation des transports publics en Espagne et d'atteindre les objectifs contraignants en matière de durabilité. Lors de la célébration télématique de son 25e anniversaire, l'entreprise a souligné que l'Espagne est toujours en retard par rapport à d'autres pays européens en ce qui concerne la part de busélectriques ou à hydrogène, alors que ceux-ci sont essentiels à la stratégie de réduction des émissions. Actuellement, seuls 6 % de l'ensemble de ces véhicules sont à émission nulle. Le bus à émission nulle est largement adopté par les grandes villes européennes, et nombre d'entre elles se sont d'ailleurs fixé pour objectif de mettre en place 100 % de bus à émission nulle d'ici 2030 : Amsterdam, Berlin, Milan et Paris.

Solaris estime que plus de 600 millions d'euros devront être investis d'ici 2025 dans des bus propres et des infrastructures de recharge, et que les fonds européens représentent une occasion unique de placer les transports publics au cœur de la stratégie de durabilité. L'Espagne compte près de 30 millions de véhicules privés, contre seulement 65 000 bus enregistrés. L'entreprise rappelle toutefois que ce petit nombre de bus transporte près de 60 millions de passagers tous les mois, un chiffre qui représente le double de celui de la flotte des véhicules privés et qui illustre ainsi l'importance vitale du bus dans la réduction des émissions.

Leaders en Europe : la nécessité d'investir dans les transports verts sur le territoire

La directive européenne sur la mobilité durable fixe des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les nouveaux bus urbains et propres, à savoir 45 % d'ici 2025 et 65 % d'ici 2030.Solaris veut reproduire en Espagne l'expérience réussie de sa technologie dans d'autres pays européens, tels que l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Rappelons que la filiale du groupe CAF a clôturé l'année en tant que premier constructeur de bus électriques urbains en Europe, avec une part de marché de 20 %. L'objectif est que la flotte actuelle de bus augmente de manière exponentielle dans les années à venir.L'Espagne s'engage actuellement sur cette voie, comme en témoigne l'appel à manifestation d'intérêt pour la transformation de la mobilité dans les villes de plus de 50 000 habitants, lancé récemment par le Ministère des transports, de la mobilité et de l'agenda urbain, une initiative qui permettrait d'atteindre les objectifs fixés.

Le groupe CAF a livré plus de 1 000 bus électriques en Europe, dans plus de 18 pays et pour plus de 100 clients, avec une expérience cumulée de plus de 35 millions de kilomètres, qui se traduit par la grande fiabilité de ses solutions. Dans le domaine de l'hydrogène, son parcours a commencé en 2014 avec la livraison des premières unités d'hydrogène à Hambourg et à Riga. Actuellement, le carnet de commandes comprend plus de 100 véhicules à hydrogène qui seront bientôt mis en circulation dans plusieurs villes européennes. Cette dernière technologie offre des véhicules propres avec une plus grande autonomie et vient d'arriver en Espagne avec le déploiement d'un premier bus à hydrogène de Solaris, en phase d'essai à Getafe. L'entreprise espère que les fonds européens seront l'occasion d'établir une feuille de route pour l'Espagne afin de financer l'acquisition de bus électriques et à hydrogène ainsi que l'infrastructure de recharge qui y est associée.

Javier Calleja, PDG de Solaris, déclare : « Nos bus à émission nulle sont en tête en Europe, avec des parts de marché d'environ 20 %. L'Espagne est en retard par rapport aux pays leaders dans la transition vers des transports durables dans l'UE, et elle doit donc promouvoir cette transition pour atteindre les objectifs fixés. Il convient de rappeler que l'Espagne est la quatrième économie de l'UE, mais qu'elle est le dixième pays en matière de pénétration de la mobilité électrique et le neuvième en matière de part de marché concernant les nouveaux bus électriques. Comme le prévoit la réglementation européenne, l'aide financière des institutions espagnoles sera essentielle pour nous permettre de mener la transition vers un objectif d'émission nulle d'ici 2030. Les fonds européens représentent une excellente opportunité, et presque une nécessité, afin d'atteindre les objectifs contraignants en matière de durabilité, et pour que notre technologie ait autant de succès dans notre pays qu'à l'étranger ».

Solaris a rappelé dans la présentation que la loi sur le changement climatique et la transition énergétique établit une réduction obligatoire des émissions globales en tant que pays de 20 % d'ici 2030. Les bus à énergie propre sont la pierre angulaire de la stratégie de réduction des émissions dans les villes, comme le démontre l'exigence législative selon laquelle les villes de plus de 50 000 habitants doivent obligatoirement définir des zones à faibles émissions d'ici 2023.