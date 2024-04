Construction Partners, Inc. est une société d'infrastructure civile spécialisée dans la construction et l'entretien des routes. La société fournit une gamme de produits et de services pour des projets d'infrastructure publics et privés, notamment des autoroutes, des routes, des ponts, des aéroports et des développements commerciaux et résidentiels. Les principales activités de la société consistent à fabriquer et à distribuer de l'asphalte chaud (HMA) pour un usage interne et pour la vente à des tiers dans le cadre de projets de construction ; des activités de pavage, y compris la construction de couches de base pour les routes et l'application de revêtements en asphalte ; l'aménagement de sites, y compris l'installation de systèmes de services publics et de drainage ; l'extraction de granulats, tels que le sable, le gravier et la pierre de construction, qui sont utilisés comme matières premières dans la production d'HMA et pour la vente à des tiers ; et la distribution de ciment bitumineux liquide pour un usage interne et pour la vente à des tiers dans le cadre de la production d'HMA.

Secteur Construction et ingénierie