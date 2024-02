Contact Energy Limited est une société de production d'électricité basée en Nouvelle-Zélande. Elle exploite un portefeuille d'actifs de production d'électricité renouvelable. Elle possède et exploite des centrales électriques et produit son électricité à partir de ses centrales hydroélectriques et géothermiques renouvelables. Elle exerce ses activités dans deux secteurs, le secteur de la vente en gros et le secteur de la vente au détail : Le segment de la vente en gros et le segment de la vente au détail. Le segment de gros comprend la vente d'électricité sur le marché de gros, à des clients commerciaux et industriels (C&I). Le segment de la vente au détail consiste à fournir de l'électricité, du gaz naturel, des produits à large bande et d'autres produits et services aux clients du marché de masse. Les produits de la société comprennent l'électricité, le gaz, le haut débit et l'énergie solaire. Elle fournit des services de gaz par canalisation et de gaz en bouteille. Elle propose également des connexions à large bande. Les filiales de la société comprennent Simply Energy Limited, Western Energy Services Limited, Contact Energy Trustee Company Limited, Contact Energy Risk Limited, Contact Energy Solar Limited et Contact Energy Solar Holdings GP Limited.