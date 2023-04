Le gouvernement indien lancera un appel d'offres pour la privatisation de Shipping Corp en mai -sources

Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi- avait annoncé en 2019 des plans de privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques, y compris la vente de sa participation dans SCI, qui a été bloquée en raison de retards réglementaires.

SCI - qui possède et exploite des vraquiers et des pétroliers, entre autres - a dû se séparer de ses actifs non essentiels avant que le gouvernement ne puisse vendre sa participation de 63,75 %, qui s'est heurtée à un obstacle concernant le montant des fonds à transférer à l'entité scindée.

SCI a achevé la scission le mois dernier, après avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires à la fin du mois de février.

Cette entité scindée, appelée SCI Land Assets Ltd, devra être cotée en bourse avant le 23 avril et le gouvernement prévoit de le faire bientôt, a déclaré l'un des deux fonctionnaires.

Le gouvernement souhaite maintenant lancer un appel d'offres pour SCI, qui possède et exploite environ un tiers du tonnage total de l'Inde, d'ici la mi-mai, ont déclaré les deux fonctionnaires.

Les fonctionnaires n'ont pas souhaité être nommés car le plan n'est pas encore public.

Une décision finale sera prise le 14 avril par un groupe dirigé par le secrétaire du cabinet indien, ont-ils précisé.

Ce groupe examinera également une proposition d'appel d'offres initial pour la vente de la participation de 31 % du gouvernement dans Container Corporation of India Ltd, qui a été retardée depuis 2020, a déclaré l'un des fonctionnaires.

Le ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à un courriel demandant un commentaire.