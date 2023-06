Contango Holdings PLC - Société de développement des ressources naturelles axée sur le Zimbabwe - Répond aux récentes spéculations concernant son accord d'achat avec AtoZ Investment Pty Ltd.

Explique que sa filiale, Monaf Investments, a conclu un accord d'achat avec AtoZ en juin 2022 pour la vente de 10 000 tonnes par mois de charbon à coke lavé à un prix ne dépassant pas 120 USD la tonne. Dit que ce contrat reste en vigueur. Fait remarquer que l'accord de vente n'est pas exclusif et que, par conséquent, elle a le droit de livrer du charbon à un autre acheteur.

Elle ajoute que depuis la conclusion de l'accord, elle a reçu "un certain nombre d'approches" de la part d'autres parties intéressées par des reprises de charbon à coke ainsi que de coke et d'autres sous-produits. Elle déclare avoir récemment concentré ses efforts sur la conclusion de discussions avec une "société multinationale mondiale" dont le nom n'a pas été dévoilé. Elle précise que ces négociations sont "commercialement sensibles" et qu'elles devraient aboutir "dans les plus brefs délais" à l'approche des premiers revenus.

Cours actuel de l'action : 4,20 pence, clôturant en hausse de 5,0 % à Londres jeudi.

