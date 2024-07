Contango Holdings Plc est une société de développement des ressources naturelles basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le projet Garalo-Ntiela et le projet de charbon Muchesu. Le projet combiné Garalo-Ntiela occupe environ 161,5 kilomètres carrés (km2) dans la région de Sikasso, au sud du Mali, à 200 kilomètres au sud-est de la capitale Bamako et à proximité de la frontière guinéenne. Le permis est entouré d'un certain nombre de gisements d'or de plusieurs millions d'onces. La mine de charbon de Muchesu couvre environ 19 236 hectares du bassin houiller très prometteur de Karroo Mid Zambezi, situé dans le district minier de Hwange, dans le nord-ouest du Zimbabwe. La société détient une participation de 70 % dans le projet Muchesu (Muchesu) au Zimbabwe, anciennement connu sous le nom de projet de charbon Lubu, les 30 % restants étant détenus par des partenaires locaux qui la soutiennent. Elle se concentre sur l'exploitation du bloc B2, où des travaux approfondis ont également été entrepris pour définir les propriétés spécifiques du charbon.

Secteur Sociétés minières intégrées