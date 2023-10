Contango Holdings PLC est une société basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement du projet de charbon de Lubu au Zimbabwe, ainsi que sur l'identification, l'acquisition et le développement du projet aurifère de Garalo-Ntiela au Mali. Le projet charbonnier de Lubu couvre environ 19 236 hectares du bassin houiller potentiel de Karroo Mid Zambezi, situé dans le district minier conventionnel de Hwange, au nord-ouest du Zimbabwe. Il fournit du charbon thermique aux compagnies d'électricité régionales pour leur permettre d'effectuer des essais de combustion et la vente de charbon métallurgique aux marchés industriels d'Afrique australe. Le projet Garalo de la société occupe environ 62,5 kilomètres carrés (km2) dans la région de Sikasso au sud du Mali, à 200 km au sud-est de la capitale Bamako et près de la frontière guinéenne. Il dispose d'une ressource non indépendante d'environ 320 000oz d'or.

Secteur Sociétés minières intégrées