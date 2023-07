(Alliance News) - Contango Holdings PLC a déclaré lundi avoir signé un nouvel accord de vente avec TransOre International FZE.

La société de développement des ressources naturelles avec des opérations en Afrique a déclaré que l'accord porte sur la vente de 20 000 tonnes de charbon à coke lavé par mois à partir de son projet Lubu au Zimbabwe.

L'entreprise a indiqué que l'accord a été calculé en fonction de la capacité de lavage actuelle du projet. Si elle peut augmenter sa capacité de lavage, Contango a déclaré que TransOre a indiqué sa volonté d'augmenter la taille du contrat.

Contango a ajouté que le nouveau contrat devrait remplacer le contrat non exclusif avec AtoZ Investments Ltd qui a été annoncé en juin.

Contango a indiqué que le prix du contrat était de 120 USD la tonne, soit le prix actuel du charbon à coke de la Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe.

L'entreprise a indiqué que cet accord devrait compléter celui qu'elle prévoit de conclure avec une multinationale anonyme, qui fait actuellement l'objet d'une vérification préalable. Si l'accord ne se concrétise pas, TransOre prendra le charbon supplémentaire disponible.

Contango a indiqué qu'elle prévoyait de déclarer les premières ventes issues de l'accord d'enlèvement en août. L'entreprise a levé 1,5 million de livres sterling auprès de ses parties prenantes afin de financer l'élargissement de ses activités.

Le directeur général, Carl Esprey, a déclaré : "Nous sommes ravis de conclure ce contrat de prélèvement avec TransOre, qui double notre prélèvement actuel et remplace notre prélèvement non exclusif avec AtoZ. Nous sommes en discussion avec TransOre depuis un certain temps et avons été impressionnés par ses opérations et son réseau. TransOre dispose d'une importante logistique qui, à notre avis, correspond mieux aux objectifs de Contango dans le cadre du développement de notre projet de classe mondiale Muchesu.

"Ce nouveau contrat vient s'ajouter aux discussions en cours dans le cadre du protocole d'accord précédemment annoncé avec une multinationale. Ces discussions sont centrées sur une plus grande opération de coke à Muchesu. Nous prévoyons de livrer d'autres échantillons de notre charbon lavé à la multinationale dans le courant du mois, dans le cadre des dernières étapes de l'audit préalable sur les qualités de coke de notre produit.

Les actions de Contango ont augmenté de 0,5 % à 3,97 pence chacune lundi matin à Londres.

