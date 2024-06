(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a commencé la semaine en bonne forme, récupérant un peu d'élan après une semaine difficile, alors que les investisseurs se préparent à la décision de la Banque d'Angleterre de jeudi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 40,03 points, soit 0,5%, à 8 186,89. Le FTSE 250 était en hausse de 118,58 points, 0,6%, à 20 238,94, et l'AIM All-Share a augmenté de 2,23 points, 0,3%, à 778,27.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,4% à 814,53, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 17 618,92, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 16 465,91.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,0 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,6 %.

À New York, vendredi, le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,2 %, le S&P 500 a terminé en légère baisse, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,1 %.

En Asie, lundi, les actions ont été mitigées. Le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,6 %, et le Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,1 % en fin de journée. Le Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 1,8 %, et à Sydney, le S&P/ASX 200 a terminé en baisse de 0,3 %.

Après la Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon la semaine dernière, la Banque de réserve d'Australie et la Banque d'Angleterre annoncent leurs décisions en matière de taux mardi et jeudi.

On s'attend à ce que les deux banques ne modifient pas leurs taux.

Cependant, la BoE aura une lecture de l'inflation britannique à méditer la veille de sa décision.

Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, a commenté : "La semaine sera intéressante pour le Royaume-Uni. Les derniers chiffres de l'inflation britannique sont attendus mercredi et la décision de la Banque d'Angleterre est attendue jeudi. L'inflation a peut-être baissé à 2 % en mai en Grande-Bretagne, ce qui correspond à l'objectif de la politique de la BoE, mais la BoE ne devrait pas réduire ses taux avant les élections générales de juillet, et l'inflation devrait rebondir vers 2,5 % au second semestre, de toute façon.

"Mais une lecture de l'inflation et une déclaration de la BoE suffisamment molles pourraient alimenter l'attente d'une réduction en septembre - et d'une autre en décembre, et encourager les baissiers de la livre sterling à pousser le câble dans une zone de consolidation baissière à moyen terme, également."

La livre sterling était cotée à 1,2673 USD tôt lundi à Londres, en baisse par rapport à 1,2683 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers européens vendredi. L'euro a légèrement augmenté à 1,0706 USD contre 1,0698 USD, tandis que face au yen, le dollar a augmenté à 157,54 JPY contre 157,36 JPY.

Le premier ministre britannique Rishi Sunak repart en campagne lundi. Il se rendra dans l'East Yorkshire, les East Midlands et l'East of England après une pause dans sa campagne pour ses fonctions de premier ministre.

Il a assisté au sommet du G7 en Italie jeudi et vendredi, puis samedi à la cérémonie des couleurs et à un important sommet international sur l'Ukraine en Suisse.

Les sondages d'opinion continuent de montrer que son parti est en train de s'effondrer, une enquête publiée pendant son absence montrant que Reform UK devance les conservateurs pour la première fois.

Bien que ce résultat se situe dans la marge d'erreur et que d'autres sondages aient depuis montré que le groupe de Nigel Farage talonnait les conservateurs, il a constitué un coup dur pour les conservateurs et a précédé les avertissements d'autres instituts de sondage sur l'"extinction électorale" du parti.

La France, quant à elle, a entamé moins de quinze jours de campagne électorale frénétique pour les élections anticipées convoquées par le président Emmanuel Macron afin de lutter contre l'extrême droite.

Les candidats avaient jusqu'à dimanche soir pour s'inscrire pour les 577 sièges de la chambre basse de l'Assemblée nationale avant le début officiel de la campagne à partir de minuit pour le premier tour du 30 juin. Le second tour, décisif, aura lieu le 7 juillet.

La convocation d'élections anticipées a ébranlé les marchés européens la semaine dernière.

Kathleen Brooks, analyste chez XTB, a commenté : "La politique est une menace sérieuse pour la stabilité des marchés financiers en 2024. Des résultats inattendus en Inde et au Mexique, ainsi que la perspective que le parti de Marine Le Pen remporte suffisamment de sièges aux élections législatives en France pour former un gouvernement, causent des dégâts alors que nous approchons de la fin du deuxième trimestre. "

À Londres, les mineurs ont été à la peine dans les premières transactions sur la base de données chinoises mitigées. La Chine est un acheteur majeur de minéraux. Rio Tinto a chuté de 1,4 %, Anglo American a perdu 0,9 % et Glencore a baissé de 0,5 %.

Les ventes au détail chinoises ont augmenté en mai, mais la croissance de la production industrielle a ralenti, selon des données officielles publiées lundi, suggérant que la reprise de la deuxième économie mondiale reste inégale.

Les dirigeants se sont efforcés de relancer la croissance depuis qu'une première poussée a suivi la fin, fin 2022, des mesures strictes de Covid qui avaient frappé les entreprises et l'activité des consommateurs, tandis qu'une crise immobilière et un taux de chômage élevé ont entamé la confiance des investisseurs.

En mai, les ventes au détail, une mesure clé des dépenses de consommation, ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel, après une hausse de 2,3 % en avril, selon le Bureau national des statistiques.

Le chiffre était également plus élevé que l'augmentation de 3,0 % prévue par une enquête de Bloomberg auprès des analystes.

Cependant, la croissance de la production industrielle s'est ralentie, avec une expansion de 5,6 % en mai, bien en deçà des 6,7 % d'avril et des 6,2 % prévus par l'enquête de Bloomberg.

À Londres, les actions de Mind Gym ont plongé de 29 %. Le service de coaching personnel et professionnel a annoncé des bénéfices annuels plus faibles et s'attend à ce que la nouvelle année soit une année de "recalibrage".

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a baissé de 18 %, passant de 55 millions de livres sterling à 44,9 millions de livres sterling. La société a enregistré une perte avant impôts de 12,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 5,3 millions de livres sterling.

"L'exercice 25 sera une année de recalibrage au cours de laquelle nous mettrons en œuvre la nouvelle stratégie qui permettra à MindGym de retrouver ses niveaux de performance historiques. Même s'il faudra du temps avant que les avantages de cette nouvelle stratégie ne se concrétisent pleinement, le conseil d'administration s'attend à ce que l'Ebitda soit rentable et à ce que des liquidités soient générées au cours de l'exercice 25", a déclaré le conseil d'administration.

Contango Holdings a grimpé de 44 % après avoir annoncé l'arrivée d'un investisseur chinois pour son projet de charbon Muchesu au Zimbabwe.

Wencai Huo, un ressortissant chinois basé au Zimbabwe, achètera une participation de 51 % dans l'actif. M. Huo, qui a réalisé de nombreux investissements miniers et commerciaux au Zimbabwe, conclura un accord de souscription afin d'acquérir une participation de 20 % dans Contango.

Contango détient actuellement une participation de 70 % dans Muchesu, qui devrait bientôt atteindre près de 75 %. Après la vente de la participation à Huo, Contango détiendra un peu moins de 24 % de l'actif.

Huo s'alignera sur les dépenses historiques de Contango dans Muchesu, qui s'élèvent à environ 20 millions d'USD.

Carl Esprey, directeur général de Contango, a déclaré : "Huo a une grande expérience de l'exploitation minière et des opérations dans toute l'Afrique australe. Son intention de devenir un actionnaire majeur de Contango, ainsi que le partenaire principal du projet, témoigne de l'intérêt de cet accord pour les actionnaires. En investissant 20 millions d'USD supplémentaires à Muchesu, nous serons en mesure d'accélérer les opérations et d'honorer certains des contrats les plus importants que nous avons examinés ou dont nous avons connaissance. Notre intention a toujours été de développer notre gamme de produits à base de charbon, ainsi que la fabrication de coke sur le site".

Le pétrole Brent était coté à 82,54 USD le baril tôt lundi, largement stable par rapport aux 82,51 USD de vendredi dernier. L'or était coté à 2 319,04 USD l'once, en baisse par rapport à 2 327,27 USD.

