MISES À JOUR COMMERCIALES : First Class Metals trouve du nickel ; baisse de la VL de EPE Special

Contango Holdings PLC - société de développement de ressources naturelles ayant des activités en Afrique - Annonce qu'une usine de lavage est arrivée au projet Lubu au Zimbabwe, le montage devant prendre trois à quatre semaines. L'usine de lavage devrait produire 20 000 tonnes de charbon à coke lavé par mois. Contango prévoit la livraison de son mineur de surface Wirtgen 2200SM dans les prochains jours. En attendant, la livraison du laboratoire est attendue dans la première moitié de février. Contango prévoit une montée en puissance de la production au cours du premier trimestre de 2023, avec un début des ventes à la même période.

EPE Special Opportunities Ltd - société de développement de ressources naturelles avec des opérations en Afrique - La valeur nette d'inventaire au 31 janvier chute de 27% à 334 pence chacun, contre 456 pence un an auparavant, ce qu'elle attribue aux "conditions macroéconomiques défavorables" et à un "environnement de récession". Pour l'avenir, la société note des perspectives de marché incertaines et prévoit un environnement difficile "pour réaliser de nouvelles acquisitions ou cessions au sein du portefeuille à court terme."

First Class Metals PLC - Société d'exploration de métaux à la recherche de découvertes de métaux à grande échelle au Canada - Découvre 8,1 % de nickel et 2,8 % de cuivre à la découverte de sulfures massifs de West Pickle Lake en Ontario. Note que la longueur de la minéralisation de West Pickle est de plus de 600 mètres et reste ouverte à l'est et à l'ouest.

Greatland Gold PLC - Société d'exploration et de développement minier basée à Londres, axée principalement sur l'exploitation de métaux précieux et de base en Australie occidentale et en Tasmanie - Nomme Simon Tyrrell au poste de directeur de l'exploitation et Jeremy Meynert au poste de directeur du développement. Tyrrell était directeur général chez Northern Star Resources Limited. Meynert a dirigé plusieurs transactions d'entreprise et d'actifs en travaillant avec Fortescue Metals Group Ltd et Resolute Mining Ltd. Le directeur général de Greatland, Shaun Day, déclare : "Jeremy et Simon apportent une grande expérience dans des rôles stratégiques et opérationnels qui profiteront à Greatland alors que nous continuons à évoluer d'un explorateur/développeur à un producteur. Notre capacité à nommer des personnes d'un tel calibre démontre les progrès que nous avons réalisés à Greatland et la confiance dans notre projet de classe mondiale [gisement d'or et de cuivre] Havieron."

Lexington Gold Ltd - Explorateur basé aux Bermudes avec des projets aux États-Unis a déclaré un échantillonnage du sol à Jennings-Pioneer en Caroline du Sud - Termine les programmes d'échantillonnage sur deux projets aux États-Unis et attend les résultats qu'elle prévoit au premier trimestre 2023. La société soumet 522 échantillons de Jennings-Pioneer et 439 échantillons du projet Argo, basé en Caroline du Nord, à ALS Geochemistry à Neva au cours du mois de décembre 2022. Bernard Olivier, directeur général, déclare : "Ces campagnes d'échantillonnage et de cartographie, tant à Jennings-Pioneer qu'à Argo, nous permettront de concevoir la prochaine phase de travail, notamment de générer des cibles de forage, en particulier à Jennings-Pioneer qui reste un projet très excitant pour la société."

Ncondezi Energy Ltd - Projet solaire et de stockage d'énergie au Mozambique - Annonce l'émission de 75,8 millions d'actions vers jeudi. 3,9 millions d'actions seront émises au président Michael Haworth, 15,2 millions au directeur non exécutif Scott Fletcher et 53,9 millions à l'exploitant de mines de charbon thermique Seritza Ltd, basé à Johannesburg. La société transférera 2,9 millions d'actions actuellement détenues en trésorerie à "certains entrepreneurs et consultants". Après l'admission, le capital social émis de la société sera de 566,5 millions d'actions. Le directeur général de Ncondezi, Hanno Pengilly, déclare : "Les conversions de l'emprunt convertible auront un impact important sur la réduction de la charge de la dette et des engagements d'intérêt de la société, en mettant de l'ordre dans son bilan alors que la transition vers un développeur d'énergie renouvelable dédié est finalisée. Les conversions se traduiront par une plus grande participation des administrateurs dans la société, soulignant le soutien continu des administrateurs et l'alignement avec les actionnaires existants."

