(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

MetalNRG PLC, en hausse de 33% à 0,23 pence, fourchette de 12 mois 0,036p-0,24p. Dit que le Parlement du Kirghizistan approuve le projet de loi visant à lever l'interdiction de la prospection, de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière de l'uranium et du thorium. La société a un "intérêt significatif" dans le gisement d'uranium de Kamushanovskoye. Elle détient une participation de 9,9 % dans International Mining Co Invest Inc, propriétaire du gisement. "La valeur de la participation de MetalNRG dans IMC a été entièrement dépréciée en 2022, et sa valeur est nulle, en raison de l'interdiction de l'exploitation minière de l'uranium en République kirghize. Cette évaluation sera revue en temps voulu", précise MetalNRG.

----------

Contango Holdings PLC, hausse de 31% à 1,28 pence, fourchette de 12 mois 0,88p-5,80p. La société annonce qu'un nouvel investisseur a acquis une participation majoritaire dans son projet de charbon Muchesu au Zimbabwe. Contango indique que l'investisseur, Wencai Huo, est "un éminent ressortissant chinois basé au Zimbabwe qui possède de nombreux investissements miniers et commerciaux au Zimbabwe et dans la région de l'Afrique australe". Huo achètera une participation de 51 % dans la mine de Muchesu. Contango détient actuellement une participation de 70 % par l'intermédiaire de sa filiale Monaf Investments (Pvt) Ltd. Cette participation devrait passer à 74,75 % à court terme, de sorte que l'acquisition de Huo laissera à Contango une participation de 23,75 %. Huo effectuera un investissement en espèces dans Contango au prix moyen récent du marché afin de prendre une participation de 20 %. L'investisseur dépensera également au moins 20 millions d'USD pour développer Muchesu, ce qui correspond à ce que Contango a déjà investi dans le projet.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Global Ports Holding PLC, en baisse de 2,9% à 239,00p, fourchette de 12 mois 180,00p-290,00p. L'opérateur de ports de croisière chute à nouveau après une baisse de 6,5% vendredi. Global Ports a déclaré lundi qu'il envisageait une proposition de rachat de la part de son propriétaire majoritaire Global Investments Holding. GIH a déclaré vendredi qu'il s'agissait d'une offre en espèces de 3,00 USD par action, ce qui donnerait à la société cotée à Londres une valeur de 229,3 millions d'USD, soit environ 181 millions de GBP. GPH vaut actuellement 183,8 millions de livres sterling.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.