Contango ORE annonce un budget révisé pour le projet Manh Choh

Contango ORE, Inc. a annoncé qu'elle avait reçu des mises à jour du budget prévisionnel pour 2022 de Peak Gold, LLC, dans laquelle la société détient une participation minoritaire de 30 %. Peak Gold JV prévoit d'exploiter le minerai des gisements Manh Choh principal et nord situés dans l'État de l'Alaska (le "projet Manh Choh"). Le rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 10 février 2022 a révélé que la Peak Gold JV avait approuvé un programme de dépenses de 47,9 millions de dollars pour 2022, dont la part de la société serait d'environ 14,4 millions de dollars. Lors d'une réunion du comité de gestion de Peak Gold JV tenue le 14 février 2022, Kinross Gold Corporation, le gestionnaire de Peak Gold JV, a présenté des informations actualisées qui ont entraîné une diminution du programme de dépenses de Peak Gold JV pour 2022 à environ 26 millions de dollars, dont la part de la société serait d'environ 7,8 millions de dollars. Le gestionnaire a expliqué que la diminution est due à un plan de travail révisé résultant des récents impacts de l'inflation, des contraintes des entrepreneurs et du marché du travail en Alaska. Le directeur a déterminé qu'il était dans l'intérêt de la coentreprise Peak Gold que certaines activités initialement prévues pour 2022 soient retardées en attendant une analyse plus approfondie des options, y compris un nouvel appel d'offres. Malgré la réduction du budget, le directeur s'attend à ce que l'étude de faisabilité de la Peak Gold JV reste dans les temps pour le second semestre de 2022 et que la production initiale ait lieu en 2024.