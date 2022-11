Ford : Les États-Unis devraient assouplir les règles relatives aux "entités étrangères" afin que davantage de véhicules électriques bénéficient de crédits d'impôt.

En août, le Congrès a adopté la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), d'un montant de 430 milliards de dollars, afin de restructurer les crédits d'impôt pour les VE. Dans les années à venir, les crédits seront interdits si un composant de batterie de VE a été fabriqué ou assemblé par une "entité étrangère préoccupante" ou si les batteries contiennent des minéraux critiques extraits, traités ou recyclés par une entité étrangère préoccupante.

Ces règles visent à sevrer les États-Unis de la chaîne d'approvisionnement chinoise en batteries.

"Bien que Ford apprécie et soutienne l'objectif global de la loi visant à soutenir la localisation de la production de batteries et de l'extraction et du traitement des minéraux critiques aux États-Unis et avec nos partenaires commerciaux et nos alliés, une interprétation trop large de cette disposition risque de saper ce même objectif en rendant le crédit pour véhicule propre largement indisponible", a déclaré le constructeur automobile dans ses commentaires déposés auprès du Trésor et envoyés aux médias.

Ford a déclaré qu'il souhaite que l'administration Biden garantisse que les coentreprises dans le domaine de l'extraction, du traitement ou du recyclage des minéraux critiques "n'entraîneront pas l'exclusion automatique des véhicules". L'entreprise a également déclaré que toute société organisée aux États-Unis, quels que soient ses propriétaires, ne devrait pas déclencher les règles relatives aux entités étrangères.

Ford a également déclaré que les constructeurs automobiles ont besoin d'une "norme de minimis" dans le cadre des exigences de déclaration des entités étrangères "afin que des traces involontaires de minéraux critiques ne disqualifient pas les consommateurs de l'obtention d'un crédit d'impôt."

Ford a déclaré en juillet qu'il prévoyait d'importer des batteries lithium-ion moins coûteuses pour ses camionnettes et SUV électriques nord-américains auprès du géant chinois des batteries CATL.

L'IRA exige des constructeurs automobiles que 50 % des minéraux critiques utilisés dans les batteries proviennent d'Amérique du Nord ou d'alliés américains d'ici 2024, et que cette proportion passe à 80 % à la fin de 2026. Les restrictions relatives aux entités étrangères s'appliquent aux composants de batteries de véhicules à partir de 2024 et aux minéraux de batteries à partir de 2025.