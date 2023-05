La Thaïlande est en pourparlers avec CATL et d'autres fabricants de batteries pour la construction d'usines, selon un responsable gouvernemental

Ces discussions interviennent alors que la Thaïlande, plaque tournante régionale de l'automobile, s'efforce de devenir un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques (VE) en dehors de la Chine, en proposant des réductions d'impôts et des subventions pour favoriser l'adoption et la production de VE.

"Nous discutons avec de nombreuses entreprises, non seulement CATL, mais aussi de nombreuses entreprises du secteur des batteries", a déclaré Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du Thailand Board of Investment (BOI).

"C'est l'un de nos objectifs. Nous aimerions attirer les producteurs de cellules de batteries pour qu'ils installent leur usine en Thaïlande".

Narit n'a pas donné de détails et l'état d'avancement des discussions n'est pas clair.

CATL, ou Contemporary Amperex Technology Co Ltd, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CATL, le principal fournisseur de batteries au monde avec une part de marché de 37 %, ne possède actuellement aucune installation de production en Asie du Sud-Est, comme l'indique son site web.

L'année dernière, la société basée à Ningde, dans le Fujian, a annoncé une collaboration stratégique avec une filiale de la major thaïlandaise de l'énergie PTT Pcl afin "d'explorer les possibilités de coopération et de développement dans les activités liées aux batteries" dans la région.

ARUN PLUS, la filiale de PTT, fait partie d'une coentreprise avec la société taïwanaise Foxconn qui construit une usine dans le but de fabriquer des VE en Thaïlande dès 2024.

LES AMBITIONS DE LA THAÏLANDE EN MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La Thaïlande est la dixième économie productrice d'automobiles, avec une production dominée par les constructeurs japonais, notamment Toyota et Isuzu.

D'ici à 2030, la Thaïlande entend convertir environ 30 % de sa production annuelle de 2,5 millions de véhicules en VE, selon un plan gouvernemental.

Ces dernières années, la Thaïlande a attiré des investissements de la part d'entreprises de VE, principalement chinoises, dont Great Wall Motors et BYD Co.

Mais la Thaïlande souhaite attirer des fournisseurs de VE ainsi que des usines d'assemblage, y compris la production locale de batteries et d'autres composants clés, comme les chargeurs, a déclaré M. Narit.

M. Narit a indiqué que l'objectif du gouvernement était d'orienter le soutien et les subventions vers des installations de production de batteries plus importantes.

La Thaïlande donne la priorité aux investissements qui financeront des usines d'une capacité supérieure à 8 gigawattheures (GWh), a-t-il ajouté.

Une usine de cette taille produirait suffisamment de cellules pour alimenter plus de 106 000 VE avec une batterie de 75 kilowattheures.

CATL dispose actuellement de 13 centres de production de batteries, dont 11 en Chine, un en Hongrie et un en Allemagne. Son usine de 14 GWh située près d'Erfurt, en Allemagne, a commencé à augmenter sa production cette année.

CATL, qui a connu une expansion rapide en dehors de la Chine, a conclu des contrats avec Ford Motor, Honda Motor Co et BMW, entre autres. Ses batteries alimentent également la série I.D. de Volkswagen et les voitures Tesla construites en Chine.