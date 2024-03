Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries automobiles. Les produits comprennent notamment des solutions de stockage d'énergie, des batteries d'accumulateurs d'énergie et des batteries rechargeables lithium-ion pour des véhicules électriques (véhicules particuliers, autobus, camions, etc.).

Secteur Equipements et composants électriques