Le géant chinois des batteries CATL est en pourparlers pour établir des centres de recherche et de développement à Hong Kong afin de créer de nouvelles technologies pouvant faire l'objet de licences à l'étranger et au sein de l'industrie, a déclaré son président à la presse lundi.

L'expansion potentielle de la R&D à Hong Kong s'inscrit dans la stratégie de CATL visant à mettre davantage l'accent sur l'exportation de technologies de batteries, et pas seulement de batteries, alors que les véhicules électriques (VE) et les batteries chinoises font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part des gouvernements étrangers.

Le président Robin Zeng, qui a fondé le plus grand fabricant de batteries au monde, a fait ces commentaires avant une réunion du parlement chinois, le Congrès national du peuple. Il est membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), un organe consultatif de haut niveau composé d'experts, de chefs d'entreprise et de représentants d'autres partis politiques, qui a tenu sa réunion d'ouverture de l'assemblée annuelle lundi.

Certaines des tentatives d'octroi de licences de CATL à l'étranger se sont heurtées à des obstacles. L'année dernière, Ford a annoncé son intention d'investir 3,5 milliards de dollars dans la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques dans le Michigan, avec l'aide de la technologie de CATL, mais l'accord s'est attiré les foudres de certains législateurs américains.

Entre-temps, les inquiétudes concernant l'influence de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour véhicules électriques se sont étendues au statut croissant du pays en tant qu'exportateur de véhicules. Les exportations ont été un moteur de croissance pour les constructeurs automobiles en Chine, alors que la demande intérieure s'affaiblit.

L'année dernière, la Commission européenne a lancé une enquête sur les subventions accordées par la Chine aux véhicules électriques.

Interrogé sur les préoccupations européennes concernant la surcapacité chinoise, M. Zeng a déclaré que l'Europe ne disposait pas encore de suffisamment de produits "de meilleure qualité".

L'enquête de l'UE n'inquiète pas M. Zeng, qui a déclaré que l'industrie des VE avait reçu "un soutien régulier de la part du gouvernement" alors que la Chine poursuit ses objectifs de neutralité carbone.

Bien que le marché européen ait connu un léger ralentissement, les batteries des véhicules électriques étant considérées comme trop chères, l'augmentation des investissements dans les usines de batteries permettra de poursuivre la croissance, a déclaré M. Zeng.

Il pense que l'Allemagne "rattrapera très rapidement son retard" en matière d'électrification et pourrait demander à la Chine de lui fournir davantage de VE dans quelques années.

Au début du mois, les États-Unis ont ouvert une enquête pour déterminer si les importations de véhicules chinois posaient des risques pour la sécurité nationale et ont déclaré qu'ils pourraient imposer des restrictions sur la technologie des voitures "connectées".

M. Zeng a déclaré que ces préoccupations n'étaient pas nécessaires et qu'elles pouvaient être résolues par la communication. (Reportage de Sarah Wu ; reportages complémentaires de Brenda Goh et Zhang Yan ; rédaction de Jacqueline Wong et Susan Fenton)