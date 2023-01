Musk expose le livre de jeu de Tesla en cas de récession : récupérer les coûts.

Lors d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre de Tesla, M. Musk et d'autres dirigeants ont exposé les plans visant à remodeler la base de coûts du fabricant de véhicules électriques (VE) après avoir réduit les prix jusqu'à 20 %, un geste que certains analystes considèrent comme le premier coup de feu dans une guerre des prix.

Une partie du plan consiste à étendre la production dans les nouvelles usines de Tesla à Berlin et à Austin, au Texas, et à augmenter la production interne de batteries de l'entreprise, car l'échelle permet de réaliser des économies, selon les dirigeants.

Mais le directeur financier, Zachary Kirkhorn, a déclaré que l'entreprise allait également "s'attaquer à tous les autres domaines de coûts et annuler les augmentations de coûts créées par les multiples années d'instabilité liées au COVID".

Cela signifie que les usines Tesla devront fonctionner de manière plus rationnelle, avec moins de matériaux en stock, réduire les coûts d'expédition et de logistique et négocier des prix plus bas pour les composants, a-t-il déclaré - ce qui met les fournisseurs de Tesla en garde.

Parmi ses fournisseurs, Tesla achète des batteries au japonais Panasonic et au chinois CATL, et s'approvisionne auprès du groupe italien IDRA pour les presses massives qu'il utilise pour réduire les coûts et la complexité de la production.

Tesla réduit également ses coûts en redessinant des éléments des systèmes de batteries et de moteurs électriques, en supprimant les fonctions que les propriétaires n'utilisent pas, sur la base des données recueillies auprès des berlines Model 3 et des SUV Model Y sur la route, a déclaré la société.

Bill Russo, fondateur de la société de conseil Automobility basée en Chine, a déclaré que Tesla avait déjà réalisé des gains sur la compétitivité des coûts en conduisant des conceptions matérielles simplifiées pour ses véhicules électriques, en prenant une page des fabricants d'électronique grand public.

"Vous pouvez compenser une partie de l'impact des prix sur la marge en utilisant une échelle massive et une architecture électronique plus simple", a déclaré M. Russo. "C'est ainsi qu'ils essaient de gagner la partie.

Entre-temps, le coût du lithium dans les batteries des VE - le composant le plus cher - sera plus élevé en 2023 que l'année dernière, selon M. Kirkhorn, une pression qui frappera plus durement les rivaux de Tesla qui perdent encore de l'argent avec les VE.

"À mon avis, si la récession est grave, et je pense qu'elle le sera probablement mais j'espère qu'elle ne le sera pas, cela entraînerait une baisse significative de presque tous nos coûts d'intrants", a déclaré Musk. "Nous nous attendons donc à voir une déflation de nos coûts d'intrants, ce qui conduirait alors probablement à, oui, une meilleure marge."

LA CLÉ DE LA RENTABILITÉ

Tesla a déclaré mardi qu'elle investirait plus de 3,6 milliards de dollars pour agrandir son complexe industriel du Nevada et augmenter la production de cellules de batterie afin de pouvoir y produire suffisamment pour alimenter 2 millions de véhicules par an.

Tesla a prévu qu'elle vendrait 1,8 million de VE cette année, ce qui signifierait une croissance des ventes d'environ 37 %. Ce chiffre annuel pourrait atteindre 2 millions de véhicules, à moins d'un choc externe, a déclaré Musk.

Tesla a réalisé un bénéfice moyen de près de 9 100 dollars par véhicule vendu au quatrième trimestre, soit une baisse de 6 % par rapport au trimestre précédent, mais toujours bien plus que ses concurrents établis. Au troisième trimestre, le bénéfice de Tesla par voiture vendue était plus de sept fois supérieur à celui de Toyota Motor Corp, par exemple.

Tesla a baissé ses prix de 20 % au début du mois, ce qui a permis d'élargir la gamme de sa gamme qui donne droit à des crédits d'impôt de 7 500 $ par véhicule aux États-Unis.

Mais les analystes se sont concentrés sur la capacité de Tesla à maintenir une mesure essentielle de la rentabilité, la marge brute sur les ventes d'automobiles, hors crédits.

M. Kirkhorn a déclaré que Tesla s'attendait à ce que cette mesure soit supérieure à 20 % pour 2023, le prix moyen de ses véhicules étant supérieur à 47 000 $, même après les remises. À titre de comparaison, le prix moyen d'un véhicule neuf était légèrement supérieur à 49 500 $ sur le marché américain en décembre, selon Kelley Blue Book.

La réduction des coûts est également la clé de la prochaine phase d'expansion de Tesla, que M. Musk a laissé entendre que l'entreprise détaillerait lors de sa journée des investisseurs en mars : des plans pour un VE abordable dont les analystes s'attendent à ce que le prix soit inférieur à 35 000 $.

Tesla prévoit également de lancer une version améliorée de la berline Model 3 dans le courant de l'année, sous le nom de code "Highland", en mettant notamment l'accent sur la réduction des coûts de production, selon Reuters.

Le coût moyen par véhicule de l'entreprise, toutes catégories de dépenses confondues, était de près de 44 000 $ au quatrième trimestre.

"Le prix compte vraiment. Je pense qu'il y a simplement un grand nombre de personnes qui veulent acheter une Tesla mais qui ne peuvent pas se le permettre", a déclaré Musk.